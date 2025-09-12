Ciné Club du collector’s club Rue Jean Teillet Saint-Junien

Ciné Club du collector’s club Rue Jean Teillet Saint-Junien vendredi 12 septembre 2025.

Ciné Club du collector’s club

Rue Jean Teillet Espace culturel Laurentine Teillet Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

L’Espace culturel Laurentine Teillet vous invite à une projection spéciale à la médiathèque à Saint-Junien. Un film soigneusement sélectionné parmi les pépites du fonds vous attend pour un moment de cinéma à savourer. Que vous soyez cinéphile averti ou amateur de belles histoires, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par l’émotion, le suspense ou la poésie du 7ᵉ art.

Réservation souhaitée. .

Rue Jean Teillet Espace culturel Laurentine Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 13 06 49 collectorsclub.asso@gmail.com

English : Ciné Club du collector’s club

German : Ciné Club du collector’s club

Italiano :

Espanol : Ciné Club du collector’s club

L’événement Ciné Club du collector’s club Saint-Junien a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Porte Océane du Limousin