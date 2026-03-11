Ciné club du lycée Le corbeau Pl. de la Libération La Réole
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde
Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-24
fin : 2026-03-24
2026-03-24
Le docteur Germain, qui travaille dans une petite ville de province, reçoit des lettres anonymes signées Le Corbeau l’accusant de plusieurs méfaits. Cependant il n’est pas le seul à en recevoir. Toute la ville est bientôt menacée et le fragile équilibre se défait, la suspicion règne. Le docteur Germain décide de mener une enquête .
Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com
