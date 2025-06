Ciné-Club En avant la musique, à partir de 3 ans – Salle Polyvalente Salornay-sur-Guye 21 juin 2025 10:00

Saône-et-Loire

Ciné-Club En avant la musique, à partir de 3 ans
Salle Polyvalente Le Bourg
Salornay-sur-Guye
Saône-et-Loire

Tarif : 2 EUR

Date : 2025-06-21 10:00:00

2025-06-21

En avant la Musique !

Projection, tout public, dès 3 ans 5 courts métrages d’animation 40 minutes.

Un programme de 5 courts métrages sur la thématique de la musique. Une comédie musicale, un gentil dragon mélomane, un ours apprenti chanteur et même les répétitions de l’orchestre pour la fête du village !

Suivit d’un atelier créatif !!!

*** Théo le château d’eau (Jaimeen Desai)

Chaque matin, Théo le château d’eau pleure et trouble la paix du village. Robert et son chien tentent de lui remonter le moral en chantant. Mais Théo n’est pas d’humeur à chanter et essaie de leur échapper, ce qui le conduit vers la ville !

*** Le Dragon et la musique (Camille Müller)

Dans un royaume où règne un roi austère, une jeune fille joue de douces mélodies à la flûte, attirant ainsi un… dragon mélomane ! Mais le roi ne l’entend pas de cette oreille et compte bien chasser ces deux originaux.

*** La Cage (Loïc Bruyère)

C’est la rencontre entre un ours prisonnier de sa cage et qui ne sait pas chanter, et un petit oiseau qui ne sait pas voler, mais qui chante très bien. Chacun va s’enrichir de l’amitié de l’autre et surmonter ses handicaps.

*** Vent de fête (Marjolaine Perreten)

Tôt le matin sur la place d’un petit village suisse, une grande fête se prépare. Des bénévoles s’activent… et les premiers musiciens arrivent.

*** Le Petit Bonhomme de poche (Ana Chubinidze)

Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise installée sur un trottoir dans la grande ville. Un jour, son chemin croise les pas d’un vieil aveugle. Tous deux vont alors nouer des liens d’amitié grâce à la musique. .

Salle Polyvalente Le Bourg

Salornay-sur-Guye 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

