Ciné-club en baie 125 rue Montmartre , de Gilles Grangier Espace François Simon Carolles

Ciné-club en baie 125 rue Montmartre , de Gilles Grangier

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-21

9 septembre 1959 en salle | 1h 23min | Drame, Judiciaire, Policier

Date de reprise 15 janvier 2025

De Gilles Grangier

Le scénario est l’adaptation du roman du même nom d’André Gillois, prix du Quai des Orfèvres publié en 1958

Avec Lino Ventura, Andréa Parisy Dora Doll

Synopsis

Pascal, un crieur de journaux parisien au tempérament bourru et candide, se lie d’amitié avec Didier, un homme qu’il a sauvé de la noyade. Accusé à tort d’un meurtre à la suite d’une machination de Didier, Pascal va alors remuer ciel et terre pour prouver son innocence. .

enbaiecineclub@gmail.com

