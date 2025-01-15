Ciné-club en baie 125 rue Montmartre , de Gilles Grangier Espace François Simon Carolles
Ciné-club en baie 125 rue Montmartre , de Gilles Grangier
Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-21
9 septembre 1959 en salle | 1h 23min | Drame, Judiciaire, Policier
Date de reprise 15 janvier 2025
De Gilles Grangier
Le scénario est l’adaptation du roman du même nom d’André Gillois, prix du Quai des Orfèvres publié en 1958
Avec Lino Ventura, Andréa Parisy Dora Doll
Synopsis
Pascal, un crieur de journaux parisien au tempérament bourru et candide, se lie d’amitié avec Didier, un homme qu’il a sauvé de la noyade. Accusé à tort d’un meurtre à la suite d’une machination de Didier, Pascal va alors remuer ciel et terre pour prouver son innocence. .
Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 17 12 25 50 enbaiecineclub@gmail.com
