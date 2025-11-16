Ciné-club en baie Rivière de Nuit , de Kozaburo Yoshimura Espace François Simon Carolles

Ciné-club en baie Rivière de Nuit , de Kozaburo Yoshimura

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

16:00:00

19:00:00

2025-11-16

6 mars 2024 en salle | 1h 44min | Drame, Romance

De Kôzaburô Yoshimura

| Par Sumie Tanaka

Avec Ken Uehara, Fujiko Yamamoto, Keizô Kawasaki

Titre original Yoru no kawa

Synopsis

Kiwa Funaki travaille à la teinturerie de son père à Kyoto. Cette femme indépendante et talentueuse y conçoit des tissus et accessoires qu’elle commercialise elle-même jusqu’à Tokyo. À bientôt trente ans, son entourage aimerait la voir mariée mais Kiwa trouve son épanouissement dans son art. Un jour, elle fait la rencontre de M. Takemura, professeur à l’université d’Osaka. Ce client singulier et érudit, au demeurant marié et père de famille, trouble la jeune femme… .

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 17 12 25 50 enbaiecineclub@gmail.com

