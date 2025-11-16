Ciné-club en baie Rivière de Nuit , de Kozaburo Yoshimura Espace François Simon Carolles
Ciné-club en baie Rivière de Nuit , de Kozaburo Yoshimura Espace François Simon Carolles dimanche 16 novembre 2025.
Ciné-club en baie Rivière de Nuit , de Kozaburo Yoshimura
Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 16:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00
Date(s) :
2025-11-16
6 mars 2024 en salle | 1h 44min | Drame, Romance
De Kôzaburô Yoshimura
| Par Sumie Tanaka
Avec Ken Uehara, Fujiko Yamamoto, Keizô Kawasaki
Titre original Yoru no kawa
Synopsis
Kiwa Funaki travaille à la teinturerie de son père à Kyoto. Cette femme indépendante et talentueuse y conçoit des tissus et accessoires qu’elle commercialise elle-même jusqu’à Tokyo. À bientôt trente ans, son entourage aimerait la voir mariée mais Kiwa trouve son épanouissement dans son art. Un jour, elle fait la rencontre de M. Takemura, professeur à l’université d’Osaka. Ce client singulier et érudit, au demeurant marié et père de famille, trouble la jeune femme… .
Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 17 12 25 50 enbaiecineclub@gmail.com
English : Ciné-club en baie Rivière de Nuit , de Kozaburo Yoshimura
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné-club en baie Rivière de Nuit , de Kozaburo Yoshimura Carolles a été mis à jour le 2025-10-28 par OTGTM BIT Granville