Ciné-club en espagnol Amores perros de Alejandro G. Iñarritu L’Arca delle lingue Marseille 6e Arrondissement

Ciné-club en espagnol Amores perros de Alejandro G. Iñarritu

Samedi 17 janvier 2026 de 16h30 à 18h30. L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-17 16:30:00

fin : 2026-01-17 18:30:00

2026-01-17

Samedi 17 janvier à 16h30 projection du film espagnol Amores perros de Alejandro G. Iñarritu.

C’est le premier volet de la trilogie de la mort d’Alejandro González Iñárritu, suivi de 21 grammes(2003) et Babel (2006).





Synopsis Le film commence par un tragique accident de la circulation à Mexico, mais cet accident va mettre en relation trois récits parallèles et les trois protagonistes de cette histoire bien mouvementée Octavio, jeune sans foi ni loi, Valeria, mannequin célèbre, et El Chivo, vieux révolutionnaire clochardisé, tous trois punis par la fatalité.





Il s’agit de trois histoires d’amour vouées à l’échec amour d’Octavio pour sa belle-sœur, amour de Valeria pour Daniel, amour d’El Chivo pour sa fille. L’unité du film repose sur la présence des chiens, qui reflètent les tensions que vivent les personnages ou les mènent à leur perte.



Le film sera en espagnol, sous-titré en français, suivi d’un débat en espagnol-français. .

L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 19 97 59 contact@arcadellelingue.fr

English :

Saturday January 17 at 4:30pm: screening of the Spanish film Amores perros by Alejandro G. Iñarritu.

