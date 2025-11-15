Ciné-club en espagnol Crías cuervos de Carlos Saura L’Arca delle lingue Marseille 6e Arrondissement

Ciné-club en espagnol Crías cuervos de Carlos Saura

Samedi 15 novembre 2025 à partir de 16h30. L'Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 16:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

L’Arca delle lingue présente son ciné-club en espagnol avec le film Crías cuervos (1976), un long-métrage de Carlos Saura, l’un des cinéastes espagnols les plus influents et reconnus sur le plan international. Trois de ses films ont été nommés pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère Mama cumple 100 años ( Maman fête ses cent ans ) en 1979 ; Carmen en 1984 et Tango en 1999.



La projection aura lieu en version originale espagnole, sous-titrée en français. Elle sera suivie d’un débat en espagnol.



Synopsis Dans une grande maison bourgeoise du Madrid des années 1970, la petite Ana âgée de dix ans à peine passe l’été avec ses deux autres sœurs, Irene, l’aînée, et Maïte, la plus jeune ainsi que sa grand-mère paralysée et mutique. Ana est alors élevée par sa tante maternelle Paulina avec laquelle elle ne s’entend pas, suite au décès de son père Anselmo, militaire de carrière. Déjà affectée par la mort de sa mère qu’elle adorait, disparue quelques temps auparavant, Ana se réfugie dans ses rêves et ses souvenirs. .

L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 38 95 88 contact@arcadellelingue.fr

English :

L’Arca delle lingue presents its Spanish-language ciné-club with Crías cuervos (1976), a feature film by Carlos Saura.

German :

L’Arca delle lingue präsentiert seinen spanischsprachigen Filmclub mit dem Film Crías cuervos (1976), einem Spielfilm von Carlos Saura.

Italiano :

L’Arca delle lingue presenta il suo cineclub in lingua spagnola con il film Crías cuervos (1976), lungometraggio di Carlos Saura.

Espanol :

El Arca delle lingue presenta su cineclub en español con la película Crías cuervos (1976), largometraje de Carlos Saura.

