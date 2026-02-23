Ciné-club en italien La prima cosa bella de Paolo Virzí L’Arca delle lingue Marseille 6e Arrondissement

Ciné-club en italien La prima cosa bella de Paolo Virzí

Samedi 7 mars 2026 de 16h30 à 18h30. L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:30:00

fin : 2026-03-07 18:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Le ciné-club vous invite à découvrir La prima cosa bella, l’un des films les plus émouvants du réalisateur Paolo Virzì.

Entre humour et mélancolie, ce film raconte l’histoire de Bruno, un homme contraint de revenir dans sa ville natale pour accompagner sa mère, Anna, une femme exubérante et lumineuse qui a marqué sa vie autant qu’elle l’a bouleversée. À travers souvenirs et retours dans le passé, le film explore avec délicatesse les liens familiaux, la mémoire et la beauté fragile des émotions.

Un portrait tendre et profond de l’Italie, porté par des personnages inoubliables, qui nous rappelle que la première chose belle de la vie est souvent l’amour, sous toutes ses formes.

Une projection à ne pas manquer pour les amateurs de cinéma italien et d’histoires humaines, suivie d’un moment d’échange convivial.

Cette rencontre est ouverte à toutes les personnes intéressées par le cinéma italien, les échanges culturels et le plaisir de découvrir ou redécouvrir de grands films ensemble. .

L’Arca delle lingue 1 Rue Dr Fiolle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 19 97 59 contact@arcadellelingue.fr

English :

The ciné-club invites you to discover La prima cosa bella, one of director Paolo Virzì?s most moving films.

