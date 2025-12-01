Ciné-club en italien Mio fratello è figlio unico de Daniele Lucchetti L’Arca delle lingue Marseille 6e Arrondissement

Ciné-club en italien Mio fratello è figlio unico de Daniele Lucchetti

Samedi 13 décembre 2025 de 16h30 à 18h30. L’Arca delle lingue 1, rue du docteur Jean Fiolle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-12-13 16:30:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Ciné-club italien “Mio fratello è figlio unico” de Daniele Luchetti.

Le ciné-club italien vous invite à une nouvelle séance dédiée au cinéma d’auteur contemporain, avec la projection du film Mio fratello è figlio unico de Daniele Luchetti, une comédie dramatique intelligente et émouvante qui explore les contradictions de l’Italie des années 60 et 70 à travers la relation tumultueuse entre deux frères que tout oppose.

Entre tensions familiales, idéaux politiques et parcours personnels, le film dresse un portrait vif, tendre et souvent ironique de toute une génération en quête de repères. Porté par les excellentes performances d’Elio Germano et Riccardo Scamarcio, ce long-métrage propose un regard sensible et nuancé sur une période clé de l’histoire italienne.



Informations pratiques

Séance suivie d’un échange convivial (en italien et/ou en français, selon les participants)

Cette rencontre est ouverte à toutes les personnes intéressées par le cinéma italien, les échanges culturels et le plaisir de découvrir ou redécouvrir de grands films ensemble. .

L’Arca delle lingue 1, rue du docteur Jean Fiolle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 38 95 88 contact@arcadellelingue.fr

English :

Italian ciné-club: Mio fratello è figlio unico by Daniele Luchetti.

German :

Italienischer Filmclub? ?Mio fratello è figlio unico? von Daniele Luchetti.

Italiano :

Circolo del cinema italiano: Mio fratello è figlio unico di Daniele Luchetti.

Espanol :

Cineclub italiano: Mio fratello è figlio unico de Daniele Luchetti.

