CINE CLUB Erin Brockovich, seule contre tous de Steven Soderbergh rue Canta bise Roussas

CINE CLUB Erin Brockovich, seule contre tous de Steven Soderbergh

rue Canta bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas Drôme

Tarif : – – 4 EUR

Tarif réduit

adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-18 22:11:00

Date(s) :

2025-11-18

Après avoir découvert qu’une grosse société empoisonnait l’eau une mère célibataire se bat pour qu’une communauté contaminée obtienne justice.

.

rue Canta bise Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

English :

After discovering that a large corporation was poisoning the water supply, a single mother fights for justice for a contaminated community.

German :

Nachdem eine alleinerziehende Mutter herausgefunden hat, dass ein Großkonzern das Wasser vergiftet, kämpft sie dafür, dass eine verseuchte Gemeinde Gerechtigkeit erfährt.

Italiano :

Dopo aver scoperto che una grande azienda stava avvelenando l’acqua, una madre single lotta per ottenere giustizia per una comunità contaminata.

Espanol :

Tras descubrir que una gran empresa estaba envenenando el agua, una madre soltera lucha por la justicia para una comunidad contaminada.

L’événement CINE CLUB Erin Brockovich, seule contre tous de Steven Soderbergh Roussas a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes