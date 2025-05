Ciné-club étudiant MARS ATTACKS ! – Cinéma Le Navire Valence, 14 juin 2025 20:15, Valence.

Séance de clôture pour l’année scolaire 2024-2025.

Un pot sera proposé à l’issue de la séance pour fêter la première année du ciné-club étudiants. En partenariat avec Biocoop. Tarif unique 6€. Prévente à l’accueil ou sur notre site internet.

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

Closing session for the 2024-2025 school year.

A drink will be offered after the screening to celebrate the first year of the student film club. In partnership with Biocoop. Single price 6? Pre-sale at reception or on our website.

German :

Abschlusssitzung für das Schuljahr 2024-2025.

Im Anschluss an die Vorstellung wird ein Umtrunk angeboten, um das erste Jahr des Filmclubs für Schüler zu feiern. In Partnerschaft mit Biocoop. Einheitlicher Preis 6? Vorverkauf an der Rezeption oder auf unserer Website.

Italiano :

Proiezione di chiusura dell’anno accademico 2024-2025.

Dopo la proiezione sarà servito un aperitivo per festeggiare il primo anno del cineclub studentesco. In collaborazione con Biocoop. Prezzo del biglietto singolo 6? Prevendita alla reception o sul nostro sito web.

Espanol :

Proyección de clausura del curso académico 2024-2025.

Tras la proyección se servirá una copa para celebrar el primer año del cineclub de estudiantes. En colaboración con Biocoop. Precio de la entrada individual 6? Venta anticipada en recepción o en nuestra página web.

