Ciné-club étudiant (ouvert à toutes et tous) Donnie Darko Cinéma Le Navire Valence

Ciné-club étudiant (ouvert à toutes et tous) Donnie Darko

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date et horaire :

Début : 2025-12-09 20:00:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Séance présentée par l’équipe du Navire et les membres du Ciné-club étudiant. En partenariat avec l’UGA (Université Grenoble Alpes) et l’ADRC (Agence nationale pour le Développement du Cinéma en Région). Prévente à l’accueil ou sur notre site internet.

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

Presented by the Navire team and members of the student film club. In partnership with UGA (Université Grenoble Alpes) and ADRC (Agence nationale pour le Développement du Cinéma en Région). Pre-sale at reception or on our website.

German :

Die Veranstaltung wird vom Team des Navire und den Mitgliedern des studentischen Filmclubs präsentiert. In Partnerschaft mit der UGA (Université Grenoble Alpes) und der ADRC (Agence nationale pour le Développement du Cinéma en Région). Vorverkauf an der Rezeption oder auf unserer Website.

Italiano :

Presentato dal team di Navire e dai membri del club cinematografico studentesco. In collaborazione con l’UGA (Université Grenoble Alpes) e l’ADRC (Agence nationale pour le Développement du Cinéma en Région). Prevendita alla reception o sul nostro sito web.

Espanol :

Presentado por el equipo Navire y miembros del cineclub estudiantil. En colaboración con la UGA (Université Grenoble Alpes) y la ADRC (Agence nationale pour le Développement du Cinéma en Région). Venta anticipada en recepción o en nuestra página web.

