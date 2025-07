Ciné-club européen Sophie Scholl, les derniers jours MJC Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert Aix-en-Provence

Jeudi 11 septembre 2025 de 20h30 à 22h30. MJC Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-11 20:30:00

fin : 2025-09-11 22:30:00

En coopération avec la MJC Prévert, l’AIAPA et la Noria, nous mettrons en place un ciné-club européen. Retrouvez une fois par mois à la MJC Prévert un film italien, allemand ou espagnol en entrée libre, pour découvrir les films de différentes cultures

Ce ciné-club débute avec « Sophie Scholl, les derniers jours », dans le cadre de la célébration des 80 ans de la fin de la seconde guerre mondiale.



Synopsis

Munich, 1943. Tandis que Hitler mène une guerre dévastatrice à travers l’Europe, un groupe d’étudiants forme un mouvement de résistance, La Rose Blanche, appelant à la chute du IIIe Reich. D’obédience pacifique, ces membres propagent des tracts antinazis, couvrant les murs de la ville de slogans, et invitent la jeunesse du pays à se mobiliser.

Le 18 février, Hans Scholl et sa soeur Sophie qui font partie du noyau dur du mouvement sont aperçus par le concierge de l’université de Munich en train de jeter des centaines de tracts du haut du deuxième étage donnant sur le hall. Ils sont immédiatement appréhendés par la Gestapo et emprisonnés à Stadelheim.

Durant les jours suivants, l’interrogatoire de Sophie Scholl est mené par l’agent de la Gestapo Robert Mohr, un véritable duel psychologique s’engage…



Le film sera montré en version originale sous-titrée. En coopération avec la MJC Prévert, l’AIAPA, la Noria et le Goethe-Institut. .

MJC Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

In cooperation with MJC Prévert, AIAPA and La Noria, we’re setting up a European ciné-club. Once a month at MJC Prévert, you can watch an Italian, German or Spanish film with free admission, and discover films from different cultures

In Zusammenarbeit mit dem MJC Prévert, der AIAPA und der Noria werden wir einen europäischen Filmclub einrichten. Schauen Sie sich einmal im Monat im MJC Prévert bei freiem Eintritt einen italienischen, deutschen oder spanischen Film an, um Filme aus verschiedenen Kulturen zu entdecken

In collaborazione con MJC Prévert, AIAPA e La Noria, istituiremo un cineclub europeo. Una volta al mese, presso l’MJC Prévert, potrete vedere un film italiano, tedesco o spagnolo con ingresso gratuito e scoprire film di culture diverse

En colaboración con el MJC Prévert, AIAPA y La Noria, vamos a crear un cineclub europeo. Una vez al mes, en el MJC Prévert, podrás ver una película italiana, alemana o española con entrada gratuita, y descubrir películas de diferentes culturas

