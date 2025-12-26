Ciné-Club européen Willkomenn in Almanya Almanya, Bienvenue en Allemagne MJC Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert Aix-en-Provence

Ciné-Club européen Willkomenn in Almanya Almanya, Bienvenue en Allemagne

Jeudi 19 février 2026 de 18h à 20h. MJC Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 18:00:00

fin : 2026-02-19 20:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Une comédie sur la question de l’identité, de l’interculturalité et de l’intégration, un film de Yasemin Şamdereli, 2012.

Suis-je allemand ou turc ? C’est la question que se pose Cenk Yilmaz, 6 ans, lors d’un match de football, alors que ni ses camarades allemands ni ses camarades turcs ne veulent de lui dans leur équipe. Pour le consoler, sa cousine Canan lui raconte l’histoire de leur grand-père Hüseyin qui, à la fin des années 1960, a émigré en Allemagne avec femme et enfants pour y travailler. Le temps a passé et l’Almanya est devenu leur pays d’adoption. Mais le grand-père a acheté une maison en Turquie et souhaite y emmener toute la famille en vacances. Commence alors un voyage plein de souvenirs, de disputes et de surprises… .

MJC Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

English :

A comedy about identity, interculturality and integration, a film by Yasemin ?amdereli, 2012.

