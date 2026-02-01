Ciné-club Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau ANCIZAN Ancizan

Ciné-club Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau

ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux.

1h 25min | Animation, Aventure, Famille, Fantastique

De Gints Zilbalodis | Par Gints Zilbalodis, Matīss Kaža .

ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 21 87 97 associationaura440@gmail.com

English :

A cat wakes up in an over-water world where all human life seems to have disappeared. He finds refuge on a boat with a group of other animals. But getting along with them proves an even greater challenge than overcoming his fear of water! From now on, they will all have to learn to overcome their differences and adapt to the new world they find themselves in.

