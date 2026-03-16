Ciné Club Good morning England Cinéma Le Select Granville
Ciné Club Good morning England Cinéma Le Select Granville jeudi 9 avril 2026.
Ciné Club Good morning England
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 20:00:00
fin : 2026-04-09 23:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Ciné Club Good morning England
Rendez-vous Jeudi 9 avril à 20h00
Le ciné-club Ciné-Corsaire cap sur l’aventure cinématographique !
Notre association vous invite à explorer toutes les richesses du 7e art classiques incontournables, pépites méconnues, découvertes surprenantes et grands films qui rassemblent.
Chaque projection est une escale où émotions et partages sont au rendez-vous.
Que vous soyez passionné, curieux ou simple amateur de bons moments, embarquez avec nous et laissez-vous porter par la magie du cinéma !
Un ciné-débat aura lieu après la projection.
Une dégustation so british sera également proposée à l’issue de la diffusion. .
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 22 34 68 90 cinecorsaire@gmail.com
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English : Ciné Club Good morning England
L’événement Ciné Club Good morning England Granville a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Granville Terre et Mer