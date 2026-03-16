Ciné Club Good morning England Cinéma Le Select Granville

Ciné Club Good morning England

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09 23:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Ciné Club Good morning England

Rendez-vous Jeudi 9 avril à 20h00

Le ciné-club Ciné-Corsaire cap sur l’aventure cinématographique !

Notre association vous invite à explorer toutes les richesses du 7e art classiques incontournables, pépites méconnues, découvertes surprenantes et grands films qui rassemblent.

Chaque projection est une escale où émotions et partages sont au rendez-vous.

Que vous soyez passionné, curieux ou simple amateur de bons moments, embarquez avec nous et laissez-vous porter par la magie du cinéma !

Un ciné-débat aura lieu après la projection.

Une dégustation so british sera également proposée à l’issue de la diffusion. .

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 22 34 68 90 cinecorsaire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné Club Good morning England

L’événement Ciné Club Good morning England Granville a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Granville Terre et Mer