Ciné-club – Goya Maison Heinrich Heine Paris

Drame/Biographie/Film historique, RDA/URSS, 1971, 134 min, VOSTFR

réalisé par Konrad Wolf

avec Donatas Banionis, Olivera Katarina, Rolf Hoppe

Espagne, fin du XVIIIe siècle. Francisco Goya, peintre officiel à la

cour de Charles IV, évolue dans un pays terrorisé par l’Inquisition.

Marié, il entretient une liaison passionnée avec la comtesse Alba, qu’il

critique pour son arrogance. Ses œuvres deviennent de plus en plus

sombres, provoquant la colère du Grand Inquisiteur. Menacé, Goya doit

fuir en France. Plus coûteuse production de la DEFA, ce film est une

puissante réflexion sur les liens entre art et pouvoir politique.

Autres séances :

● Solo Sunny, réalisé par Konrad Wolf et Wolfgang Kohlhaase, projection le lundi 6 octobre à 20h

● Ich war neunzehn (J’avais 19 ans), réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 13 octobre à 20h

● Lissy, réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 17 novembre à 20h

● Sterne (Étoiles), réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 24 novembre à 20h

● Der geteilte Himmel (Le Ciel partagé), réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 1er décembre à 20h

● Mama ich lebe, (Maman, je suis vivant), réalisé par Konrad Wolf, projection le lundi 15 décembre à 20h

Dans la continuité du cycle consacré à Konrad Wolf, découvrez l’histoire de l’exil de Goya dans une Espagne secouée par l’Inquisition.

Le lundi 08 décembre 2025

de 20h00 à 22h15

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-08T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-08T23:15:00+01:00

Date(s) : 2025-12-08T20:00:00+02:00_2025-12-08T22:15:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/2025/12-decembre/goya https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine