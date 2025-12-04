CINÉ-CLUB « GRAND FROID » Magalas

CINÉ-CLUB « GRAND FROID » Magalas jeudi 4 décembre 2025.

CINÉ-CLUB « GRAND FROID »

Magalas Hérault

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

2025-12-04

Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne compte plus que deux employés. Un beau matin, pourtant, un mort pointe son nez. L’espoir renaît.

A 20h30 à la Maison pour Tous.

Tarif 4€ l’entrée/ 10€ la carte de 4 entrées.

Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84

English :

In a small town lost in the middle of nowhere, Edmond Zweck’s undertaker’s business is faltering. The business has just two employees. One morning, however, a dead man turns up. Hope is reborn.

At 8.30pm at Maison pour Tous.

Price: 4? admission / 10? 4 admission card.

German :

In einer kleinen Stadt mitten im Nirgendwo geht es mit dem Bestattungsunternehmen von Edmond Zweck bergab. Das Unternehmen hat nur noch zwei Angestellte. Eines Morgens jedoch taucht ein Toter auf. Die Hoffnung keimt wieder auf.

Um 20:30 Uhr im Maison pour Tous.

Preis: 4? Eintritt/ 10? für die 4er-Karte.

Italiano :

In una piccola città nel mezzo del nulla, l’impresa di pompe funebri di Edmond Zweck sta vacillando. L’attività ha solo due dipendenti. Ma una mattina arriva un morto. La speranza rinasce.

Alle 20.30 alla Maison pour Tous.

Ingresso: 4€/10€ per un pacchetto da 4.

Espanol :

En un pequeño pueblo en medio de la nada, el negocio de pompas fúnebres de Edmond Zweck se tambalea. El negocio sólo tiene dos empleados. Pero una mañana aparece un muerto. Renace la esperanza.

A las 20.30 h en la Maison pour Tous.

Entrada: 4 euros / 10 euros por paquete de 4.

