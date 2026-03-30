Ciné-Club Guantanamera Saint-Affrique

Ciné-Club Guantanamera

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Suite au décès de la tante de son épouse, Adolfo trouve l’opportunité de mettre en pratique sa théorie bureaucratique il accompagnera la défunte à sa dernière demeure.

Une folle expédition qui lui fera traverser tout le pays, au rythme entraînant de la célèbre chanson Guantanamera . La route sera longue, semée d’embûches et d’incroyables rencontres…

Le tournage de Guantanamera débute sur l’île en décembre 1994, soit quatre ans après le début de la Période spéciale en temps de paix décrétée par le régime cubain.

La libre circulation des devises dépénalisée depuis 1993, le marché noir, l’inflation, le sous-approvisionnement alimentaire, les pénuries de pétrole et d’électricité et les exodes massifs de Cubains prêts à tous les risques pour quitter le navire qui prend l’eau, ont conduit le gouvernement à prendre un certain nombre de mesures notamment économiques, sans délaisser les priorités que constituent l’éducation et la santé publique.

L’effondrement de l’URSS a renforcé la pénurie de combustible engendrée par l’embargo américain. Cette idée de répartition des charges donne l’occasion au réalisateur Tomás Gutiérrez Alea d’un road-movie, prétexte à montrer les réalités cubaines, quarante ans

après le triomphe de la révolution castriste.

Gabegie, incompétence, machisme, économie parallèle et absurdités en tout genre sont abordés avec humour par l’auteur de La Mort d’un bureaucrate (1966).

Film de Tomás Gutiérrez Alea et Juan Carlos Tabio

Durée 1 h 41 min

Sortie 24 juillet 1996 nouvelle copie de 2018

Genre Comédie

Pays d’origine Cuba .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 03 32 artsetlivre@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Following the death of his wife?s aunt, Adolfo finds the opportunity to put his bureaucratic theory into practice: he will accompany the deceased to her final resting place.

L’événement Ciné-Club Guantanamera Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-03-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)