CINÉ-CLUB Hantise Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte

CINÉ-CLUB Hantise

Cinéma Grand Ecran 3 place de Verdun Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-06

Ciné club Saison 2025-2026. Tous les films sont projetés en Version Originale.

1h 54min | Drame, Thriller

Date de reprise 24 janvier 2007

De George Cukor | Par John Van Druten, Walter Reisch

Avec Charles Boyer, Ingrid Bergman, Joseph Cotten

Titre original Gaslight

Synopsis

Durant ses vacances en Italie, Paula Alquist rencontre un pianiste charmant, Gregory Anton, qui la séduit. Ils se marient et Gregory propose à Paula d’aller vivre à Londres dans la demeure que la tante de Paula, mystérieusement assassinée, lui a léguée.

Le couple vit heureux, mais peu à peu Paula est en proie a d’étranges hallucinations tandis que son mari devient froid et distant. Entre-temps, un détective de Scotland Yard, amoureux de Paula, réexamine le dossier du meurtre obscur de la vieille dame. .

Cinéma Grand Ecran 3 place de Verdun Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 73 94

English :

Ciné club Season 2025-2026. All films are shown in Original Version.

German :

Ciné club Saison 2025-2026. Alle Filme werden in Originalversion gezeigt.

Italiano :

Ciné club Stagione 2025-2026. Tutti i film sono proiettati in versione originale.

Espanol :

Ciné club Temporada 2025-2026. Todas las películas se proyectan en Versión Original.

L’événement CINÉ-CLUB Hantise Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin