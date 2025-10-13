Ciné-club – Ich war neunzehn Maison Heinrich Heine Paris

Ciné-club – Ich war neunzehn Maison Heinrich Heine Paris lundi 13 octobre 2025.

Ich war neunzehn, un film réalisé par Konrad Wolf (Drame/Guerre, RDA, 1968, 114 min, VOSTFR) avec Jaecki Schwarz, Wassili Liwanow, Jenny Gröllmann.

Enfant réfugié en URSS, Gregor Hecker revient en 1945 en Allemagne en

tant que jeune lieutenant de l’Armée rouge. Aux portes de Berlin, il se

confronte à une population à la fois familière et étrangère. Nommé

commandant à Bernau, il découvre la complexité d’un peuple parlant sa

langue maternelle mais devenu difficile à comprendre. Film aux forts

accents autobiographiques, ce dixième long-métrage de Konrad Wolf

explore avec intensité le retour impossible et la fracture intérieure.Découvrez un film à la frontière du témoignage et de la fiction, où le passé personnel se mêle à l’histoire d’un pays en ruines.

Le lundi 13 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

Maison Heinrich Heine 27 boulevard Jourdan 75014 Paris