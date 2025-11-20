Ciné club Il y a 130 ans les frères Lumière inventaient le cinéma Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port

Ciné club Il y a 130 ans les frères Lumière inventaient le cinéma

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Animé par Marie-Charlotte Téchené, Docteure en Cinéma de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et enseignante à l’Université Bordeaux Montaigne. Médiatrice du Réseau Cinévasion

Documentaire réalisé par Thierry Frémaux. 1h44min.

Il y a 130 ans, Auguste et Louis Lumière inventaient le cinéma. Tout était déjà là, les plans, les travellings, le drame, la comédie, le jeu des acteurs… Grace à la restauration de plus de 120 vues Lumière inédites, le film nous offre le spectacle intact du monde au début du siècle et un voyage stimulant aux origines d’un cinéma qui ne connait pas de fin.

On voit tout simplement naître le cinéma .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 06 garazikus@orange.fr

