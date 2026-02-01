Ciné-club INTERIEUR/NUIT #20 : “J’ai perdu mon corps” Cinéma Reflet Médicis Paris

La prochaine séance du ciné-club du SCA sera consacrée au film d’animation J’ai perdu mon corps, réalisé par Jérémy Clapin, co-écrit avec Guillaume Laurant, membre du SCA. Il s’agit d’une adaptation du roman Happy Hand de Guillaume Laurant, également scénariste des films Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Un long dimanche de fiançailles, Effroyables jardins…

La projection sera suivie d’une discussion avec Guillaume Laurant, animée par la scénariste réalisatrice Lucie Le Carrer et le scénariste réalisateur Jonathan Comnène, également membres du SCA.

N’hésitez pas à réserver votre place !

Projection du film d’animation « J’ai perdu mon corps » suivie d’une rencontre avec le co-scénariste et auteur Guillaume Laurant

Le mardi 17 février 2026

de 20h15 à 22h30

Public jeunes. A partir de 13 ans.

Cinéma Reflet Médicis 3 Rue Champollion 75005 Paris

