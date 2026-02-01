Ciné-club INTERIEUR/NUIT #20 : “J’ai perdu mon corps” Cinéma Reflet Médicis Paris
Ciné-club INTERIEUR/NUIT #20 : “J’ai perdu mon corps” Cinéma Reflet Médicis Paris mardi 17 février 2026.
La prochaine séance du ciné-club du SCA sera consacrée au film d’animation J’ai perdu mon corps, réalisé par Jérémy Clapin, co-écrit avec Guillaume Laurant, membre du SCA. Il s’agit d’une adaptation du roman Happy Hand de Guillaume Laurant, également scénariste des films Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Un long dimanche de fiançailles, Effroyables jardins…
La projection sera suivie d’une discussion avec Guillaume Laurant, animée par la scénariste réalisatrice Lucie Le Carrer et le scénariste réalisateur Jonathan Comnène, également membres du SCA.
N’hésitez pas à réserver votre place !
Projection du film d’animation « J’ai perdu mon corps » suivie d’une rencontre avec le co-scénariste et auteur Guillaume Laurant
Le mardi 17 février 2026
de 20h15 à 22h30
payant
Lien de la billetterie :
Public jeunes. A partir de 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-17T21:15:00+01:00
fin : 2026-02-17T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-17T20:15:00+02:00_2026-02-17T22:30:00+02:00
Cinéma Reflet Médicis 3 Rue Champollion 75005 Paris
https://scenaristesdecinemaassocies.fr/profession-scenariste/actualites/interieur-nuit-20-j-ai-perdu-mon-corps-avec-le-co-scenariste-guillaume-laurant https://www.facebook.com/SCA.scenaristes.de.cinema.associes/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/SCA.scenaristes.de.cinema.associes/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Cinéma Reflet Médicis et trouvez le meilleur itinéraire