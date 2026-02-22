Ciné-club italien Guéret
Ciné-club italien Guéret mardi 3 mars 2026.
Ciné-club italien
Le Sénéchal Guéret Creuse
Le Fogolar del Monpy organise un ciné-club DIVORCE A L’ITALIENNE de Pietro GERMI sorti en 1961 (en version originale sous-titrée, d’une durée de 1h45).
Avec comme acteurs principaux, Marcello MASTROIANNI, Daniela ROCCA, Stefania SANDRELLI, Leopoldo TRIESTE, Odoardo SPADARO.
Ce film a reçu l’Oscar du meilleur scénario en 1963. .
Le Sénéchal Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 08 88 el-fogolar-del-monpy@outlook.fr
