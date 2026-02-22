Ciné-club italien Guéret

Ciné-club italien

Ciné-club italien Guéret mardi 3 mars 2026.

Ciné-club italien

Le Sénéchal Guéret Creuse

Tarif : 7.3 – 7.3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-03

Date(s) :
2026-03-03

Le Fogolar del Monpy organise un ciné-club DIVORCE A L’ITALIENNE de Pietro GERMI sorti en 1961 (en version originale sous-titrée, d’une durée de 1h45).
Avec comme acteurs principaux, Marcello MASTROIANNI, Daniela ROCCA, Stefania SANDRELLI, Leopoldo TRIESTE, Odoardo SPADARO.
Ce film a reçu l’Oscar du meilleur scénario en 1963.   .

Le Sénéchal Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 08 88  el-fogolar-del-monpy@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-club italien

L’événement Ciné-club italien Guéret a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Grand Guéret