Ciné-club J. Becker Femme du chaos vénézuélien Pontarlier mardi 31 mars 2026.
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-03-31 20:45:00
fin : 2026-03-31 22:30:00
2026-03-31
Organisé par le Ciné-Club J. Becker. En présence de la réalisatrice.
Cinq femmes de classes sociales et de générations différentes dressent le portrait d’une société en perdition et nous permettent de prendre le pouls d’une population en détresse, de représenter une sorte de baromètre de la situation du
Venezuela. Filmées dans leur quotidien, elles témoignent de leur détresse face à une situation intenable celle de la
pénurie alimentaire, du manque de moyens médicaux et sociaux, de la violence et de la criminalité grimpantes d’un pays qui fut un eldorado économique et qu’elles ne reconnaissent plus.
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
