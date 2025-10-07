Ciné-club J. Becker Radio Prague, les ondes de la révolte Pontarlier
Ciné-club J. Becker Radio Prague, les ondes de la révolte
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-12-02 18:30:00
fin : 2025-12-02 20:00:00
2025-12-02
Organisé par le Ciné-Club J. Becker. En partenariat avec Amnesty Pontarlier.
Film de Jirí Mádl (Rep.tchèque, Slo. 2024. 1154. VOSTFR). Mars 1968. À la veille du Printemps de Prague, Tomáš décroche un emploi à la radio et travaille pour des journalistes qui défient la censure de l’État…
Billetterie sur place ou en ligne. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
