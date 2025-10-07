Ciné-club J. Becker Radio Prague, les ondes de la révolte

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 18:30:00

fin : 2025-12-02 20:00:00

Date(s) :

2025-12-02

Organisé par le Ciné-Club J. Becker. En partenariat avec Amnesty Pontarlier.

Film de Jirí Mádl (Rep.tchèque, Slo. 2024. 1154. VOSTFR). Mars 1968. À la veille du Printemps de Prague, Tomáš décroche un emploi à la radio et travaille pour des journalistes qui défient la censure de l’État…

Billetterie sur place ou en ligne. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Ciné-club J. Becker Radio Prague, les ondes de la révolte

German : Ciné-club J. Becker Radio Prague, les ondes de la révolte

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné-club J. Becker Radio Prague, les ondes de la révolte Pontarlier a été mis à jour le 2025-11-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS