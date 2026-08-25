UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pontarlier

Ciné-club J. Becker La double vie de Véronique Pontarlier

mardi 27 octobre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Théâtre Bernard Blier
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Ciné-club J. Becker La double vie de Véronique

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 18:30:00
fin : 2026-10-27 20:00:00

Date(s) :
2026-10-27

Organisé par le Ciné-Club J. Becker.
Film de Krzysztof KIE?LOWSKI (Pologne, France, 1991, 98’, VOSTFR) Il y a 20 ans dans deux villes différentes, en France et en Pologne, naquirent deux petites filles … Elles n’ont rien en commun, ni père, ni mère… elles sont pourtant identiques…
Billetterie sur place ou en ligne.   .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné-club J. Becker La double vie de Véronique Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Pontarlier (Doubs)