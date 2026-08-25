Ciné-club J. Becker La double vie de Véronique Pontarlier
mardi 27 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Ciné-club J. Becker La double vie de Véronique
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 18:30:00
fin : 2026-10-27 20:00:00
Date(s) :
2026-10-27
Organisé par le Ciné-Club J. Becker.
Film de Krzysztof KIE?LOWSKI (Pologne, France, 1991, 98’, VOSTFR) Il y a 20 ans dans deux villes différentes, en France et en Pologne, naquirent deux petites filles … Elles n’ont rien en commun, ni père, ni mère… elles sont pourtant identiques…
Billetterie sur place ou en ligne. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Ciné-club J. Becker La double vie de Véronique Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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