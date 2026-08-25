Informations pratiques

Pontarlier

Ciné-club J. Becker La double vie de Véronique

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 18:30:00

fin : 2026-10-27 20:00:00

Date(s) :

2026-10-27

Organisé par le Ciné-Club J. Becker.

Film de Krzysztof KIE?LOWSKI (Pologne, France, 1991, 98’, VOSTFR) Il y a 20 ans dans deux villes différentes, en France et en Pologne, naquirent deux petites filles … Elles n’ont rien en commun, ni père, ni mère… elles sont pourtant identiques…

Billetterie sur place ou en ligne. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Ciné-club J. Becker La double vie de Véronique Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS