Ciné-club J. Becker La mère de tous les mensonges Pontarlier mardi 27 janvier 2026.
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-27 20:45:00
fin : 2026-01-27 22:15:00
2026-01-27
Organisé par le Ciné-Club J. Becker.
La jeune cinéaste Asmae El Moudir cherche à démêler les mensonges qui se transmettent dans sa famille. Grâce à une maquette du quartier de son enfance, elle rejoue sa propre histoire. C’est alors que les blessures de tout un peuple émergent et que l’Histoire du Maroc se révèle.
Billetterie sur place ou en ligne. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
