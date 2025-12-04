Ciné-club J. Becker La mère de tous les mensonges Pontarlier

Ciné-club J. Becker La mère de tous les mensonges

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-01-27 20:45:00

Organisé par le Ciné-Club J. Becker.

La jeune cinéaste Asmae El Moudir cherche à démêler les mensonges qui se transmettent dans sa famille. Grâce à une maquette du quartier de son enfance, elle rejoue sa propre histoire. C’est alors que les blessures de tout un peuple émergent et que l’Histoire du Maroc se révèle.

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

