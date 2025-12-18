Ciné-club J. Becker L’amour et les forêts

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 21:00:00

fin : 2026-03-10 23:00:00

Date(s) :

2026-03-10

Organisé par le Ciné-Club J. Becker. En partenariat avec travail et vie et son antenne le fil d’Ariane.

Quand Blanche croise le chemin de Grégoire, elle pense rencontrer celui qu’elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l’emportement. Le couple déménage, Blanche s’éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, s’ouvre à une nouvelle vie. Mais fil après fil, elle se retrouve sous l’emprise d’un homme possessif et dangereux.

Billetterie sur place ou en ligne. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-club J. Becker L’amour et les forêts

L’événement Ciné-club J. Becker L’amour et les forêts Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS