Ciné-club J. Becker L’amour et les forêts Pontarlier mardi 10 mars 2026.
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-10 21:00:00
fin : 2026-03-10 23:00:00
2026-03-10
Organisé par le Ciné-Club J. Becker. En partenariat avec travail et vie et son antenne le fil d’Ariane.
Quand Blanche croise le chemin de Grégoire, elle pense rencontrer celui qu’elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l’emportement. Le couple déménage, Blanche s’éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, s’ouvre à une nouvelle vie. Mais fil après fil, elle se retrouve sous l’emprise d’un homme possessif et dangereux.
Billetterie sur place ou en ligne. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
