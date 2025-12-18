Ciné-club J. Becker Le règne animal Pontarlier
Ciné-club J. Becker Le règne animal Pontarlier mardi 24 mars 2026.
Ciné-club J. Becker Le règne animal
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-03-24 20:45:00
fin : 2026-03-24 22:30:00
2026-03-24
Organisé par le Ciné-Club J. Becker.
Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d’un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleverse à jamais leur existence.
Billetterie sur place ou en ligne. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
