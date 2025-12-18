Ciné-club J. Becker Les pires Pontarlier

Ciné-club J. Becker Les pires

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Début : 2026-02-24 18:30:00

fin : 2026-02-24 20:30:00

2026-02-24

Organisé par le Ciné-Club J. Becker.

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne pourquoi n’avoir pris que “les pires” ?

Billetterie sur place ou en ligne. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Ciné-club J. Becker Les pires

