Ciné-club J. Becker L’incompris Pontarlier
Ciné-club J. Becker L’incompris Pontarlier mardi 3 février 2026.
Ciné-club J. Becker L’incompris
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 18:30:00
fin : 2026-02-03 20:00:00
Date(s) :
2026-02-03
Organisé par le Ciné-Club J. Becker.
Le consul britannique à Florence vient de perdre sa femme. Ébranlé par le deuil, il partage la nouvelle avec son
fils aîné, Andrea, mais choisit de cacher la vérité au plus jeune, Milo. Malgré les jeux qu’ils partagent et leur forte complicité, les deux frères sont divisés par l’attitude de leur père alors qu’il manifeste toute sa tendresse au petit Milo qui souffre d’une santé fragile, le consul délaisse Andrea qu’il juge insensible et irresponsable…
Billetterie sur place ou en ligne. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-club J. Becker L’incompris
L’événement Ciné-club J. Becker L’incompris Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS