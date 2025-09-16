Ciné-club J. Becker La femme du boulanger Pontarlier
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-12-16 18:30:00
fin : 2025-12-16 20:30:00
2025-12-16
Organisé par le Ciné-Club J. Becker.
MARCEL PAGNOL,FR,1938,134′, VF Quand le boulanger du village refuse de faire du pain parce que sa femme volage est partie avec un beau berger…
Billetterie sur place ou en ligne. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
