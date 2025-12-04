Ciné-club J. Becker Si seulement je pouvais hiberner Pontarlier

Ciné-club J. Becker Si seulement je pouvais hiberner Pontarlier mardi 20 janvier 2026.

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit
Début : 2026-01-20 21:00:00
fin : 2026-01-20 22:30:00

2026-01-20

Organisé par le Ciné-Club J. Becker.
Ulzii, un adolescent d’un quartier défavorisé d’Oulan-Bator, est déterminé à gagner un concours de sciences pour obtenir une bourse d’étude. Sa mère, trouve un emploi, les abandonnant. Ulzii n’a pas le choix, il doit accepter de se mettre en danger pour subvenir aux besoins de sa famille.
Billetterie sur place ou en ligne.   .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

English : Ciné-club J. Becker Si seulement je pouvais hiberner

