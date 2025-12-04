Ciné-club J. Becker Si seulement je pouvais hiberner Pontarlier
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-01-20 21:00:00
fin : 2026-01-20 22:30:00
2026-01-20
Organisé par le Ciné-Club J. Becker.
Ulzii, un adolescent d’un quartier défavorisé d’Oulan-Bator, est déterminé à gagner un concours de sciences pour obtenir une bourse d’étude. Sa mère, trouve un emploi, les abandonnant. Ulzii n’a pas le choix, il doit accepter de se mettre en danger pour subvenir aux besoins de sa famille.
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
