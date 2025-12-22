Ciné-club J. Becker The brutalist

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 18:30:00

fin : 2026-02-10 22:50:00

Date(s) :

2026-02-10

Organisé par le Ciné-Club J. Becker.

Fuyant l’Europe d’après-guerre, l’architecte visionnaire László Tóth arrive en Amérique pour y reconstruire sa vie, sa carrière et le couple qu’il formait avec sa femme Erzsébet, que les fluctuations de frontières et de régimes de l’Europe en guerre ont gravement mis à mal. Livré à lui-même en terre étrangère, László pose ses valises en Pennsylvanie où l’éminent et fortuné industriel Harrison Lee Van Buren reconnaît son talent de bâtisseur. Mais le pouvoir et la postérité ont un lourd coût …

Billetterie sur place ou en ligne. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-club J. Becker The brutalist

L’événement Ciné-club J. Becker The brutalist Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS