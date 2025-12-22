Ciné-club J. Becker The outrun, Pontarlier
Ciné-club J. Becker The outrun, Pontarlier mardi 17 février 2026.
Ciné-club J. Becker The outrun
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-17 18:30:00
fin : 2026-02-17 20:30:00
2026-02-17
Organisé par le Ciné-Club J. Becker.
Rona, bientôt la trentaine, brûle sa vie dans les excès et se perd dans les nuits londoniennes. Après l’échec de son couple et pour faire face à ses addictions, elle trouve refuge dans les Orcades, ces îles du nord de l’Écosse où elle a grandi. Au contact de sa famille et des habitants de l’archipel, les souvenirs d’enfance reviennent et se mêlent, jusqu’à s’y confondre, avec ceux de ses virées urbaines. C’est là, dans cette nature sauvage qui la traverse, qu’elle trouvera un nouveau souffle, fragile mais chaque jour plus puissant.
Billetterie sur place ou en ligne. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Ciné-club J. Becker The outrun
