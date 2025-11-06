CINÉ-CLUB « JE FAIS LE MORT » Magalas

CINÉ-CLUB « JE FAIS LE MORT » Magalas jeudi 6 novembre 2025.

CINÉ-CLUB « JE FAIS LE MORT »

Magalas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

À 40 ans, Jean, comédien, est dans le creux de la vague… Il court le cachet sans succès. Au pôle Emploi Spectacle, sa conseillère lui propose un job un peu particulier prendre la place du mort pour permettre à la justice de reconstituer les scènes de crime.

A 20h30 à la Maison pour Tous.

Tarif 4€ l’entrée/ 10€ la carte de 4 entrées.

À 40 ans, Jean, comédien, est dans le creux de la vague… Il court le cachet sans succès. Au pôle Emploi Spectacle, sa conseillère lui propose un job un peu particulier prendre la place du mort pour permettre à la justice de reconstituer les scènes de crime.

A 20h30 à la Maison pour Tous.

Tarif 4€ l’entrée/ 10€ la carte de 4 entrées. .

Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84

English :

At 40, Jean, an actor, is in the doldrums… He’s looking for work, but without success. At the « Pôle Emploi Spectacle », his counsellor offers him a job that’s a bit out of the ordinary: taking the place of the dead so that the law can reconstruct crime scenes.

At 8.30pm at Maison pour Tous.

Price: 4? per ticket/ 10? for a card of 4 tickets.

German :

Mit 40 Jahren befindet sich der Schauspieler Jean in einem Tief… Er ist erfolglos auf der Suche nach Gagen. Am Pôle Emploi Spectacle schlägt ihm seine Beraterin einen etwas ungewöhnlichen Job vor: Er soll den Platz des Toten einnehmen, damit die Justiz die Tatorte rekonstruieren kann.

Um 20:30 Uhr im Maison pour Tous.

Preis: 4? pro Eintritt/ 10? für die 4er-Karte.

Italiano :

A 40 anni, Jean, attore, è in crisi… Sta cercando di ottenere un compenso senza successo. Al centro per l’impiego e l’intrattenimento, il suo consulente gli propone un lavoro piuttosto insolito: prendere il posto dei morti per consentire alla legge di ricostruire le scene del crimine.

Alle 20.30 alla Maison pour Tous.

Ingresso: 4€/10€ per un abbonamento di 4 biglietti.

Espanol :

A los 40 años, Jean, actor, está de capa caída… Persigue unos honorarios sin éxito. En el centro de empleo y ocio, su consejero le propone un trabajo poco corriente: ocupar el lugar de los muertos para que la justicia pueda reconstruir las escenas del crimen.

A las 20.30 h en la Maison pour Tous.

Entrada: 4 euros / 10 euros el abono de 4 entradas.

L’événement CINÉ-CLUB « JE FAIS LE MORT » Magalas a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT AVANT-MONTS