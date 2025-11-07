Ciné-club Je t’écris ANCIZAN Ancizan

Ciné-club Je t’écris

Je t’écris est une comédie documentaire qui nous interroge sur le langage écrit au sein de notre société-tumulte cette forme d’expression a-t-elle totalement disparu ou juste muté ? Ces changements ont-ils des effets sur les mœurs ? Pour répondre sont récoltés les expériences et les avis teintés d’humour d’adolescents en construction, d’une écrivaine publique, et de spécialistes du langage…

0h 52min | Documentaire

De Guillaume Levil | Par Guillaume Levil .

Je t’écris (I write to you) is a documentary comedy that asks questions about written language in our adult society: has this form of expression totally disappeared or just mutated? Do these changes have any effect on our attitudes? To answer these questions, we gather the experiences and humorous opinions of teenagers in the making, a public writer, and language specialists…

Je t’écris ist eine dokumentarische Komödie, die sich mit der Schriftsprache in unserer tumben Gesellschaft auseinandersetzt: Ist diese Ausdrucksform völlig verschwunden oder hat sie sich nur verändert? Haben diese Veränderungen Auswirkungen auf die Moral? Um diese Frage zu beantworten, werden die Erfahrungen und humorvollen Meinungen von Jugendlichen, die sich im Aufbau befinden, einer öffentlichen Schriftstellerin und Sprachexperten gesammelt…

Je t’écris (Ti scrivo) è una commedia documentaria che si interroga sul linguaggio scritto nella nostra società adulta: questa forma di espressione è scomparsa del tutto o è solo mutata? Questi cambiamenti hanno qualche effetto sui nostri atteggiamenti? Per rispondere a queste domande, raccogliamo le esperienze e le opinioni umoristiche di adolescenti in erba, di uno scrittore pubblico e di specialisti del linguaggio…

Je t’écris (Te escribo) es una comedia documental que se interroga sobre el lenguaje escrito en nuestra sociedad adulta: ¿ha desaparecido totalmente esta forma de expresión o sólo ha mutado? ¿Tienen estos cambios algún efecto en nuestras actitudes? Para responder a estas preguntas, recogemos las experiencias y opiniones humorísticas de adolescentes en ciernes, de un escritor público y de especialistas de la lengua…

