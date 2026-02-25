Ciné club La Condition de Jérôme Bonnell Cattenom

Ciné club La Condition de Jérôme Bonnell

Une soirée engagée et conviviale pour partager, comprendre et échanger.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous vous donnons rendez-vous mardi 3 mars à 20h pour une séance spéciale autour du film La Condition de Jérôme Bonnell.

La projection sera suivie d’un temps d’échange avec le CIDFF de Moselle (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles), afin de prolonger la réflexion et d’ouvrir la discussion.

La condition de Jérôme Bonnell C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits.Tout public

39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 ecvh57@gmail.com

English :

An engaging, convivial evening of sharing, understanding and exchange.

To mark International Women’s Rights Day, we invite you to join us on Tuesday March 3 at 8pm for a special screening of Jérôme Bonnell’s film La Condition.

The screening will be followed by a discussion with the Moselle CIDFF (Centre d?Information sur les Droits des Femmes et des Familles), for further reflection and discussion.

Jérôme Bonnell?s condition This is the story of Céleste, a young maid employed by Victoire and André, in 1908. It’s the story of Victoire, the model wife she doesn’t know how to be. Two women separated by everything but living under the same roof, defying convention and the unspoken.

