CINÉ-CLUB La garçonnière Cinéma Fontenay-le-Comte

CINÉ-CLUB La garçonnière Cinéma Fontenay-le-Comte vendredi 10 octobre 2025.

CINÉ-CLUB La garçonnière

Cinéma 8 rue de l’Ancien Hôpital Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:15:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-13

Ciné club Saison 2025-2026. Tous les films sont projetés en Version Originale.

De Billy Wilder, Avec Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray

Titre original The Apartment

1960 2h 05min Comédie dramatique, Romance

Synopsis

Tout public

C.C. Baxter est employé à la Sauvegarde, grande compagnie d’assurance. Dans l’espoir d’un avancement il prête souvent son appartement à ses supérieurs qui y emmènent leurs petites amies. Un jour le chef du personnel le convoque et lui apprend qu’il sait tout et lui demande aussi sa clé. Baxter est enfin promu. Mais ce qu’il ignorait c’est que le chef du personnel emmenait dans son appartement la femme dont il était amoureux. .

Cinéma 8 rue de l’Ancien Hôpital Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 73 94

English :

Ciné club Season 2025-2026. All films are shown in Original Version.

German :

Ciné club Saison 2025-2026. Alle Filme werden in Originalversion gezeigt.

Italiano :

Ciné club Stagione 2025-2026. Tutti i film sono proiettati in versione originale.

Espanol :

Ciné club Temporada 2025-2026. Todas las películas se proyectan en Versión Original.

L’événement CINÉ-CLUB La garçonnière Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin