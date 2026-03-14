Ciné-club La grande illusion de Jean Renoir Cinéma Liberty Monsempron-Libos

Ciné-club La grande illusion de Jean Renoir

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Les bénévoles du Liberty présentent leur séance mensuelle du ciné-club (re)voir, (re)vivre le cinéma .

LA GRANDE ILLUSION 1937-1h54 de Jean Renoir avec Jean Gabin, Dita Parlo, Erich Von Stroheim.

Petit déjeuner offert et échanges en salle après le projection.

Les bénévoles du Liberty présentent leur séance mensuelle du ciné-club (re)voir, (re)vivre le cinéma .

LA GRANDE ILLUSION 1937-1h54 de Jean Renoir avec Jean Gabin, Dita Parlo, Erich Von Stroheim.

Petit déjeuner offert et échanges en salle après le projection. .

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20

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English : Ciné-club La grande illusion de Jean Renoir

Liberty volunteers present their monthly ciné-club session (re)voir, (re)vivre le cinéma .

LA GRANDE ILLUSION 1937-1h54 by Jean Renoir with Jean Gabin, Dita Parlo, Erich Von Stroheim.

Complimentary breakfast and post-screening chat.

L’événement Ciné-club La grande illusion de Jean Renoir Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot