Ciné-club La grande illusion de Jean Renoir Cinéma Liberty Monsempron-Libos
Ciné-club La grande illusion de Jean Renoir Cinéma Liberty Monsempron-Libos dimanche 22 mars 2026.
Ciné-club La grande illusion de Jean Renoir
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 5.5 – 5.5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Les bénévoles du Liberty présentent leur séance mensuelle du ciné-club (re)voir, (re)vivre le cinéma .
LA GRANDE ILLUSION 1937-1h54 de Jean Renoir avec Jean Gabin, Dita Parlo, Erich Von Stroheim.
Petit déjeuner offert et échanges en salle après le projection.
Les bénévoles du Liberty présentent leur séance mensuelle du ciné-club (re)voir, (re)vivre le cinéma .
LA GRANDE ILLUSION 1937-1h54 de Jean Renoir avec Jean Gabin, Dita Parlo, Erich Von Stroheim.
Petit déjeuner offert et échanges en salle après le projection. .
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20
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English : Ciné-club La grande illusion de Jean Renoir
Liberty volunteers present their monthly ciné-club session (re)voir, (re)vivre le cinéma .
LA GRANDE ILLUSION 1937-1h54 by Jean Renoir with Jean Gabin, Dita Parlo, Erich Von Stroheim.
Complimentary breakfast and post-screening chat.
L’événement Ciné-club La grande illusion de Jean Renoir Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot