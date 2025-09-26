CINÉ-CLUB La leçon de piano Cinéma Fontenay-le-Comte

CINÉ-CLUB La leçon de piano Cinéma Fontenay-le-Comte vendredi 26 septembre 2025.

Cinéma 8 rue de l’Ancien Hôpital Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-26 20:00:00

2025-09-26

Ciné club Saison 2025-2026. Tous les films sont projetés en Version Originale.

Une histoire d’amour entre une muette et un rustre liés par la passion du piano, racontée avec tact par Jane Campion.

19 mai 1993 | Drame, Romance

De Jane Campion, avec Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill

Ada, mère d’une fillette de neuf ans, s’apprête à partager la vie d’un inconnu, au fin fond du bush néo-zélandais. Son nouveau mari accepte de transporter toutes ses possessions, à l’exception de la plus précieuse un piano, qui échoue chez un voisin illettré. Ne pouvant se résigner à cette perte, Ada accepte le marché que lui propose ce dernier regagner le piano, touche par touche en se soumettant à ses fantaisies… .

+33 2 51 52 73 96

English :

Ciné club Season 2025-2026. All films are shown in Original Version.

German :

Ciné club Saison 2025-2026. Alle Filme werden in Originalversion gezeigt.

Italiano :

Ciné club Stagione 2025-2026. Tutti i film sono proiettati in versione originale.

Espanol :

Ciné club Temporada 2025-2026. Todas las películas se proyectan en Versión Original.

