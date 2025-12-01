CINÉ-CLUB LA PLANÈTE SAUVAGE CINÉ GET Revel

CINÉ-CLUB LA PLANÈTE SAUVAGE

CINÉ GET 38 Rue Georges Sabo Revel Haute-Garonne

Début : 2025-12-21 20:30:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Venez découvrir un film d’animation !

Les Zallucinés vous proposent, dimanche 21 Décembre, à 20h.30, La planète sauvage de Réné Laloux par Topoer et René Laloux. Un film d’animation de genre science-fiction sorti en 1973.

La soirée se terminera par une rencontre autour d’un vin chaud !

Il a fallu quatre longues années de travail dans des studios tchèques pour donner vie à ce chef-d’œuvre de l’animation des années 70, sublimé par les dessins inoubliables de Topor et Laloux. Avec son style graphique à la fois complexe et épuré, La Planète sauvage (1973) offre des images animées d’une étonnante clarté, tout en racontant une histoire originale les mésaventures du peuple des Oms, réduit en esclavage par des créatures géantes.

Un demi-siècle après sa sortie, ce long-métrage de science-fiction n’a rien perdu de sa force et reste une œuvre majeure de l’animation française. Plus qu’un film, c’est une fable philosophique, mêlant révolte et quête de liberté.

Attention La Planète sauvage n’est pas vraiment destinée aux jeunes enfants (à partir de 11 ans). Mais elle a marqué l’histoire du cinéma, récompensée à juste titre par le Prix spécial du jury à Cannes, grâce à une technique unique de papier découpé qui continue de fasciner les amateurs de cinéma d’animation. .

CINÉ GET 38 Rue Georges Sabo Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie leszallucines@yahoo.fr

English :

Come and discover an animated film!

German :

Erleben Sie einen Animationsfilm!

Italiano :

Venite a scoprire un film d’animazione!

Espanol :

¡Venga a descubrir una película de animación!

