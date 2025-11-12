CINÉ-CLUB LA RÈGLE DU JEU Saint-Félix-de-Lodez
CINÉ-CLUB LA RÈGLE DU JEU Saint-Félix-de-Lodez mercredi 12 novembre 2025.
CINÉ-CLUB LA RÈGLE DU JEU
146 Avenue Cardinal de Fleury Saint-Félix-de-Lodez Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Accueilli en héros à l’aéroport du Bourget, l’aviateur André Jurieux est écœuré.
Accueilli en héros à l’aéroport du Bourget, l’aviateur André Jurieux est écœuré. Lui, qui vient de traverser l’Atlantique dans le but d’impressionner Christine de La Chesnaye est dépité de ne pas la trouver à son arrivé. Son ami Octave tente de lui remonter le moral en le faisant inviter dans un château en Sologne. Son propriétaire, Robert de La Chesnaye, un marquis volage marié à la frivole Christine, s’apprête à y donner une partie de chasse suivie d’une fête aussi somptueuse qu’endiablée.
C’est LE classique du cinéma français, avec Marcel Dalio, Nora Gregor, Mila Parély, Roland Toutain, Jean Renoir… Réalisé par ce dernier en 1939. Durée 1 h 48 .
146 Avenue Cardinal de Fleury Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie +33 6 60 76 82 86 objectif.cinema@orange.fr
English :
Greeted as a hero at Le Bourget airport, aviator André Jurieux is crushed.
German :
Der Flieger André Jurieux wird am Flughafen von Le Bourget wie ein Held begrüßt und bekommt einen Schlaganfall.
Italiano :
Salutato come un eroe all’aeroporto di Le Bourget, l’aviatore André Jurieux è distrutto.
Espanol :
Recibido como un héroe en el aeropuerto de Le Bourget, el aviador André Jurieux queda destrozado.
L’événement CINÉ-CLUB LA RÈGLE DU JEU Saint-Félix-de-Lodez a été mis à jour le 2025-10-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS