CINÉ-CLUB La ruéee vers l’or place de verdun Fontenay-le-Comte

place de verdun Cinéma Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-12-10 18:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Ciné club Saison 2025-2026. Tous les films sont projetés en Version Originale.

Film de 1925 1h 28minComédie

De Charles Chaplin Par Charles Chaplin

Avec Charles Chaplin, Mack Swain, Tom Murray

Titre original The Gold RushTout public

Synopsis

1898, Nord-Ouest du Canada. Alors que des milliers d’aventuriers arpentent le Klondike en quête du métal précieux, Charlot est surpris par une tempête de neige. Il trouve refuge dans une cabane isolée et fait la rencontre de Big Jim McKay et du terrible Black Larsen… .

place de verdun Cinéma Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 73 94

English :

Ciné club Season 2025-2026. All films are shown in Original Version.

German :

Ciné club Saison 2025-2026. Alle Filme werden in Originalversion gezeigt.

Italiano :

Ciné club Stagione 2025-2026. Tutti i film sono proiettati in versione originale.

Espanol :

Ciné club Temporada 2025-2026. Todas las películas se proyectan en Versión Original.

