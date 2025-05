CINE CLUB « La séance du spectateur » – Le village Roussas, 17 juin 2025 20:00, Roussas.

Drôme

CINE CLUB « La séance du spectateur » Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 3 EUR

jusqu’à 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17 20:00:00

fin : 2025-06-17

Date(s) :

2025-06-17

Depuis le mois de novembre vous avez voté pour votre film préféré. Découvrez juste avant la projection ce mardi 17 juin celui que vous avez choisit !

.

Le village Espace Culturel Saint Germain

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

English :

Since November, you’ve been voting for your favorite film. Find out just before the screening on Tuesday June 17 which one you chose!

German :

Seit November haben Sie für Ihren Lieblingsfilm gestimmt. Entdecken Sie kurz vor der Vorführung am Dienstag, den 17. Juni, welchen Film Sie gewählt haben!

Italiano :

Da novembre votate il vostro film preferito. Scoprite poco prima della proiezione di martedì 17 giugno quale avete scelto!

Espanol :

Desde noviembre has estado votando por tu película favorita. El martes 17 de junio, justo antes de la proyección, sabrás cuál has elegido

L’événement CINE CLUB « La séance du spectateur » Roussas a été mis à jour le 2025-05-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes