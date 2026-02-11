CINE CLUB La tresse de Lætitia Colombani. Le village Roussas
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 6 EUR
Début : 2026-03-17 20:00:00
fin : 2026-03-17 22:01:00
2026-03-17
Trois vies, trois femmes, trois continents. Trois combats à mener.
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
English :
Three lives, three women, three continents. Three battles to fight.
