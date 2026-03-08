CINÉ-CLUB: LA TRESSE Valras-Plage

CINÉ-CLUB: LA TRESSE

11 boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage Hérault

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Trois femmes, trois continents, un même combat pour la liberté. La Tresse célèbre la force, la dignité et le courage des femmes à travers le monde.

Trois femmes, trois continents, trois destins liés par la même quête de liberté. Smita en Inde, Giulia en Italie et Sarah au Canada refusent de se soumettre au sort qui leur est imposé. Sans se connaître, elles tissent peu à peu un fil invisible entre leurs vies. Adapté du best-seller de Laetitia Colombani, La Tresse est un film émouvant et porteur d’espoir, qui célèbre la force féminine, la résilience et le courage face aux injustices du monde. .

11 boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 33 33

Three women, three continents, one fight for freedom. La Tresse celebrates the strength, dignity and courage of women around the world.

