Ciné Club L’Affaire Vinca Curie – Saint-Affrique, 12 mai 2025 07:00, Saint-Affrique.

Aveyron

Ciné Club L’Affaire Vinca Curie 1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Lundi 2025-05-12

fin : 2025-05-12

2025-05-12

Octobre 1958, en pleine guerre froide, des scientifiques yougoslaves sont gravement irradiés dans le cadre d’une mission tenue secrète.

Tout public

Ils sont soupçonnés de travailler à la fabrication d’une bombe nucléaire. Rapatriés en France, ils sont pris en charge par le professeur Mathé à l’Institut Curie. Une course contre la montre s’engage alors pour les sauver…

Le 15 octobre 1958, quatre ingénieurs du Centre de recherche nucléaire Vinča en Yougoslavie, sont victimes d’un accident de réacteur. Transportés à Paris, ils sont pris en charge à l’institut Curie par le jeune médecin-chercheur Georges Mathé, qui tentera sur quatre d’entre eux la première greffe de moelle entre êtres humains non apparentés, le 11 novembre 1958. Les quatre ingénieurs seront sauvés et cette technique révolutionnaire, par la suite appliquée au cancer, permettra de guérir des milliers de patients.

5 juin 2024 en salle | 2h 00min | Drame

De Dragan Bjelogrlic|

Par Dragan Bjelogrlic, Vuk Ršumović

Avec Alexis Manenti, Radivoje Bukvic, Jérémie Laheurte

Titre original Cuvari formule .

1 Boulevard Carnot

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

In October 1958, at the height of the Cold War, Yugoslav scientists were severely irradiated during a secret mission.

German :

Oktober 1958, mitten im Kalten Krieg: Jugoslawische Wissenschaftler werden im Rahmen einer geheim gehaltenen Mission schwer verstrahlt.

Italiano :

Nell’ottobre 1958, in piena guerra fredda, alcuni scienziati jugoslavi furono gravemente irradiati durante una missione segreta.

Espanol :

En octubre de 1958, en plena Guerra Fría, unos científicos yugoslavos fueron gravemente irradiados durante una misión secreta.

