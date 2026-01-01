Ciné-club L’Agent secret

Boulevard Franklin Roosevelt Issoudun Indre

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Présentation du film avant la séance et discussion après celle-ci.

Synopsis

Brésil, 1977. Marcelo, un homme d’une quarantaine d’années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein. Il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C’est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête… 7.5 .

Boulevard Franklin Roosevelt Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 03 32 63

L’événement Ciné-club L’Agent secret Issoudun a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Pays d’Issoudun